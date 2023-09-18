Рязанская область получила восемь новых машин скорой помощи

Рязанская область получила восемь новых машин скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

В понедельник, 18 сентября, в Рязанскую область поступили восемь новых машин скорой медицинской помощи на базе автомобиля «Газель». Все машины вскоре отправятся в районы области.

Павел Малков отметил, что в октябре автопарк районов пополнится еще восемью новыми машинами. Также до конца года обновят автопарк на городской станции Рязани и направят два реанимобиля в Центр медицины катастроф.