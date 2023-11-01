Стало известно, какой срок прокуратура запросила для Александра Логунова

Стало известно, какой срок прокуратура запросила для Александра Логунова. Об этом пишет Vidsboku.

По данным издания, прокуратура просит дать Логунову 12 лет лишения свободы за убийство жены. Ранее сообщалось, что прокуроры просят суд о наказании в виде лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Напомним, судебный процесс по делу об убийстве Елены Логуновой начался в среду, 1 ноября. Он идет в закрытом режиме.