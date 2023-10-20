Стало известно, какое наказание запросил гособвинитель Александру Логунову за убийство жены

Стало известно, какое наказание запросил гособвинитель Александру Логунову за убийство жены. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, государственным обвинителем предложено признать Логунова виновным в убийстве жены и назначить наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Отмечается, что гражданский иск потерпевшей удовлетворить частично.

Ранее в Рязани назначили дату оглашения приговора по убийству Елены Логуновой.