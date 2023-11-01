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В Рязани началось заседание по оглашению приговора для Логунова

В среду, 1 ноября, в рязанском Железнодорожном суде началось заседание по оглашению приговора для Александра Логунова по убийству жены. Об этом сообщает корреспондент РЗН. Инфо.

Наталия Кошелева перед заседанием рассказала, что «настроение у нее боевое» и надеется, что суд вынесет справедливую меру пресечения. Также она отметила, что адвокат Логунова пытается снизить срок из-за наличия детей.

Логунов обвиняется по двум статьям «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», по которой ему грозит от двух до шести лет, и «Убийство» — от шести до пятнадцати лет. Ожидается последнее слово обвиняемого и приговор.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Логунов полностью закрылся от журналистов и даже надел маску, хотя ранее этого не делал.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Рязанцы с матерью пропавшей год искали девушку. В сентябре 2022 года Александр Логунов признался в убийстве жены. С 4 апреля в рязанском Железнодорожном суде проходят заседания по данному делу.