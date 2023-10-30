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В Рязани закупят материалы для ремонта контактной троллейбусной сети за 42,3 миллиона рублей

В Рязани закупят материалы для ремонта контактной сети троллейбусной линии МУП «УРТ» за 42,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчиком выбрали компанию ООО «ИнвестАктивГрупп». Они предоставят 28 тысяч метров проводов, 16 металлических опор, 18 стрелок и 13 пересечений.

Работы планируется выполнить до 29 декабря.

Ранее в региональном правительстве сообщали о том, что Рязанская область получит 70 миллионов рублей на реконструкцию троллейбусной контактной сети. 11 октября рязанская мэрия сообщила о начале работ по обновлению контактной сети для троллейбусов.