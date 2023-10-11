В Рязани начались работы по обновлению контактной сети для троллейбусов

В Рязани начались работы по обновлению контактной сети для троллейбусов. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В Рязани приступили к работам в рамках комплексного ремонта контактной троллейбусной сети. Замене подлежат кабели, опоры, арматура на центральных улицах города — Соборная, Ленина, Первомайский проспект.

В среду, 11 октября, специалисты начали покраску металлических опор на улице Соборной. Всего в городе предстоит покрасить 306 опор.

На следующей неделе рабочие приступят к замене провода контактной сети на улицах Маяковского, Дзержинского, Циолковского и площади Театральной — всего порядка 2590 метров.

Отмечается, что на комплексное обновление контактной сети из регионального бюджета выделили 70 миллионов рублей.

Основные работы на участках дорог будут проводить в ночное время суток, чтобы избежать неудобств для передвижения граждан на общественном транспорте.

Работы завершить до конца 2023 года.