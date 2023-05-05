Рязанская область получит 70 миллионов на ремонт троллейбусной контактной сети

На выделенные средства отремонтируют самые проблемные участки.

Рязанская область получит 70 миллионов рублей на реконструкцию троллейбусной контактной сети. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов в своих соцсетях.

Отмечается, что контактная сеть давно не обновлялась. На выделенные средства отремонтируют самые проблемные участки.

Всего областной центр получит 170 миллионов рублей. 50 миллионов направят на приобретение комбинированной техники для уборки тротуаров в городе. Оставшиеся 50 миллионов — дополнительные средства к выделенным ранее 110 миллионам на благоустройство дворов.