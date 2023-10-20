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В Рязанской области 50-летнего мужчину осудили за убийство

50-летнего жителя Подмосковья осудили за убийство. Об этом сообщило СУ СК России по Рязанской области.

Трагедия произошла 26 августа 2022 года в селе Щербатовка Касимовского района.

Двое мужчин поссорились. Конфликт перерос в драку. Во время потасовки обвиняемый два раза ударил потерпевшего ножом в шею. От полученных ранений мужчина умер.

Чтобы скрыть следы преступлений, обвиняемый вывез труп в лес. Там он замаскировал захоронение сосновыми ветками.

Преступление раскрыли по горячим следам. Во время следствия мужчина полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения убийства.

Его приговорили к семи годам двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.