В Рязанской области осудят москвича за убийство знакомого
В Рязанской области осудят москвича за убийство знакомого. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Отмечается, что 26 августа 2022 года в селе Щербатовка Касимовского района двое мужчин поссорились. Конфликт перешел в драку. Обвиняемый дважды ударил потерпевшего ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался.
Злоумышленник вывез тело потерпевшего в лес, чтобы скрыть следы преступления. Обвиняемый закопал тело и замаскировал захоронение сосновыми ветками.
Следствие собрало доказательную базу. Дело направили в суд для рассмотрения.