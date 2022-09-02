В Касимовском районе мужчина убил москвича

В Касимовском районе мужчина убил москвича, спрятал тело, но позже признался в преступлении. Об этом пишет « МК в Рязани ».

Инцидент произошел в селе Щербатовка Касимовского района. Подозреваемый с приятелем работал у жителя столицы. Москвич был недоволен работой мастеров и между ними произошел конфликт.

Вечером 26 августа подозреваемый пришел домой к мужчине, между ними произошел конфликт. Во время ссоры 48-летний мужчина несколько раз ударил москвича ножом. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый решил скрыть следы преступления. Он закопал труп в лесу недалеко у дома, а также постирал одежду, в которой убил мужчину, и также полотенце, которым вытирал кровь. Нож, вещи погибшего и лопату, которую использовал, чтобы закопать тело, он выбросил в реку.

В выходные обвиняемого мучили угрызения совести и в понедельник он заявил в полицию о преступлении.

Следователь сообщил, что признание было неожиданностью, поскольку о совершенном никому не было известно, свидетелей произошедшего не было.

По словам правоохранителя, подозреваемого долго бы не нашли, если бы он не пришел сам.

Подозреваемого арестовали в пятницу, 2 сентября. Расследование продолжается.

Фото из соцсетей убитого