Рязанская мэрия представила новую транспортную модель

В четверг, 19 октября, в администрации Рязани заммэра Михаил Ромодин, ио начальника управления транспорта Ирина Черноусова, руководитель проектов ООО «Строй Инвест Проект» Елизавета Игнотенко представили новую транспортную модель города.

Игнотенко рассказала о том, что за 2022 год они собрали и проанализировали исходные данные, провели обследования интенсивности движения, пассажиропотоков, социологический опрос подвижности населения, разработали математическую модель транспортной системы города. В рамках оптимизации маршрутной сети были разработаны три сценария с поэтапной реализацией каждого из них.

По словам руководителя проекта, первый сценарий требует минимального финансового вложения: изменение трассировок, отмена маршрутов, корректировка подвижного состава, закупка автобусов большого класса и троллейбусов, сохранение регулируемого и нерегулируемого тарифов.

Второй сценарий финансово затратный, так как здесь идет переход на регулируемые тарифы (прим. — субсидия из городского и областного бюджета, которые должны покрывать расходы), увеличение пересадочности, корректировка, сокращение и отмена маршрутов.

В рамках третьего сценария с учетом того, что в Рязани сохранены троллейбусы, придется потратить еще больше средств. Для этого нужно заменить троллейбусную контактную сеть, перейти на брутто-контракты (прим. — перевозчик выполняет свою работу, получает плату за нее из бюджета, а в бюджет города идет плата, которую получают с пассажиров) и организовать подвозящие маршруты к троллейбусной маршрутной сети.

«Так как второй и третий сценарий включают в себя большие финансовые вложения, то реализовывать планируется на данный момент первый», — отметила Игнотенко.

Как пояснила руководитель проекта, в рамках модели с 2025 по 2027 годы планируют постепенно внедрить еще пять выделенных полос.

По первому сценарию, который планируется реализовывать, хотят отменить шесть, откорректировать восемь и сохранить 37 маршрутов.

Также в рамках первого сценария регулируемый тариф может остаться у маршрутов №№ 1-13, 15-17, 20-24, 30, 42, 65, 85, 90, нерегулируемый — №№ 41, 46, 47, 49, 50, 58, 62, 68, 71, 73, 75, 77, 95 и 99.

«На данный момент количество подвижного состава с регулируемым тарифом 179 единиц, с нерегулируемым — 398 единиц. В рамках первого сценария увеличится количество подвижного состава большого класса с 84 до 114 единиц на маршрутах №№ 6, 7, 8, 13, 17 и 20, среднего класса на 52 единицы на маршрутах №№ 30, 42, 65, 85 и 90 и сократится количество с нерегулируемым тарифом на 175 единиц», — рассказала Игнотенко.

По словам руководителя проекта, транспортная модель планируется реализовываться постепенно с 2024 по 2026 годы.

Разработчик транспортной модели предполагает, что благодаря первому сценарию увеличится пассажиропоток на маршрутах УРТ на 23%, рентабельность маршрутной сети в целом на 6%, сократится подвижной состав на улично-дорожной сети на 20%, так как перевозчики будут соблюдать расписание за счет корректировки трассировки и количества подвижного состава на маршрутах. А также при организации выделенных полос сократиться время в пути на 35% и выбросы в атмосферу от транспортных средств не менее чем на 15%.

Ромодин отметил, что часть того, что рассказала Игнотенко уже внедряется в транспортную модель города.

«Подход комплексный и поэтапный. Это работа не одного дня и не одного года», — завершил заммэра.

Напомним, в 2024 году Рязань перейдет на новую транспортную модель.