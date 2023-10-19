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Рязанская мэрия планирует внедрить еще пять выделенных полос

Администрация города планирует внедрить еще пять выделенных полос с 2025 по 2027 годы. Об этом в четверг, 19 октября, на презентации новой транспортной модели объявила руководитель проектов подрядчика «Строй Инвест Проект» Елизавета Игнотенко.

Как отметила Игнотенко, в рамках мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, организации и повышению безопасности дорожного движения планируется поэтапно внедрить выделенные полосы по улицам Новоселов, Касимовское шоссе, Есенина, Соборной и Ленина.

«Предлагаемые выделенные полосы планируется внедрить в 2025 на улице Новоселов, в 2026 — Касимовское шоссе, в 2027 — Есенина, Соборная и Ленина», — подчеркнула Игнотенко.