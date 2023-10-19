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В Рязани по новой транспортной модели отменят шесть маршрутов

В Рязани по новой транспортной модели отменят шесть, откорректируют восемь и сохранят 37 маршрутов. Об этом в четверг, 19 октября, рассказала руководитель проектов разработчика «Строй Инвест Проект» Елизавета Игнотенко.

На презентации новой транспортной модели представили три сценария развития. Как отметила Игнотенко, по первому, который и будут реализовывать, постепенно произойдут значительные изменения в городе.

«Начало работы маршрутов с 6:00, окончание — не ранее 23:00 ежедневно. Интервал движения в пиковые периоды не более десяти минут и не более 20 минут в остальное время. Будет 15 диагональных маршрутов: №№ 99, 95, 90, 77, 73, 53, 50, 49, 47, 46, 75, 30, 20, 8 и 7, которые соединят разные части города. И 4 магистральных маршрута: №№ 17, 16, 13 и 6», — подчеркнула Игнотенко.

Так, руководитель проекта поделилась, что в связи с отменой маршрутов №№ 32, 33, 45, 53, 66 и 88, скорректируют маршруты №№ 20, 21, 30, 42, 58, 68, 85 и 90.