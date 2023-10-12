В Рязани закопали ямы на площади Свободы, в которых нашли человеческие останки

В Рязани закопали ямы на площади Свободы, в которых нашли человеческие останки. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».

«Дирекция благоустройства города под руководством следственного комитета закапывает ямы на площади Свободы, вырытые в клумбах еще летом», — написал автор поста.

Напомним, в августе мэрия Рязани сообщила о начале реконструкции площади Свободы. На месте хотели восстановить стелу с орденами «Победа» и «Дружба народов», установленную там 50 лет назад, которую демонтировали 2017 году.

Во время реконструкции рабочие откопали около 70 человеческих костей. После этого в региональном следкоме сообщили о том, что проведут проверку на месте работ. После проверки в мэрии сообщили, что обнаруженные на площади Свободы останки будут перезахоронены.