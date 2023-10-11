Посол РФ В Израиле заявил, что погибших и пропавших в зоне конфликта россиян гораздо больше

Посол РФ В Израиле заявил, что погибших и пропавших в зоне конфликта россиян гораздо больше. Его слова передает РИА Новости.

«Россиян, пропавших и погибших в Израиле, предположительно, гораздо больше, чем известно на данный момент», — заявил посол России.

По официальным данным погибли четыре россиянина, шесть человек пропали без вести.

Ранее российский посол заявил, что говорить об эвакуации россиян из зоны конфликта преждевременно.