Посол РФ в Израиле: говорить об эвакуации россиян преждевременно

Говорить об эвакуации россиян из Израиля преждевременно. Об этом заявил посол РФ в Израиле.

«Говорить об эвакуации с территории Израиля абсолютно преждевременно. Можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация. Пока на сегодняшний день осуществляется около 15 прямых рейсов из международного аэропорта Тель-Авива в разные российские города», — отметил дипломат.

Ранее он заявил, что Россия готова предпринять «радикальные меры» по вывозу россиян из Израиля в случае ухудшения обстановки. На данный момент известно о четырех погибших гражданах России в результате военных действий.