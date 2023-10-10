В Израиле при обострении конфликта с Палестиной погибли четверо россиян

Четверо россиян числятся погибшими после начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тель-Авиве.

«С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 10 октября четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств», — указано в сообщении.

В дипмиссии добавили, что пропавшими без вести числятся шестеро российских граждан.