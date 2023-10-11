Посол Палестины заявил о готовности содействовать эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Палестины заявил о готовности содействовать эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Палестина готова на всех уровнях содействовать в эвакуации россиян из сектора Газа.

Он отметил, что Палестина пока не располагает информацией о том, есть ли граждане России среди удерживаемых движением ХАМАС.

Ранее посол РФ в Израиле заявил, что погибших и пропавших в зоне конфликта россиян гораздо больше. По официальным данным погибли четыре россиянина, шесть человек пропали без вести.