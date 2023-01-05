Подоляк назвал «циничной ловушкой» предложение патриарха Кирилла о перемирии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о рождественском перемирии «циничной ловушкой» и «элементом пропаганды». Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее патриарх Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Советник главы офиса Украины назвал это предложение «циничной ловушкой». По его мнению, РПЦ занимается пропагандой. Также он обвинил Русскую православную церковь в поддержке спецоперации и призывах к «еще большей милитаризации РФ».