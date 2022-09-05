Полиция установила личности детей, сбрасывающих краску с дома в Канищеве

Началась проверка после произошедшего, выясняются все обстоятельства инцидента.

Полиция установила личности детей, сбрасывающих краску с крыши дома в Канищеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция начала проверку после произошедшего, выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, инцидент произошел в доме № 4 по улице Бирюзова. Дети забрались на крышу дома и сбрасывали вниз бутылки, стулья, ведра с краской и другие предметы. Произошедшее попало на видео.