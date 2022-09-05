Опубликовано видео, как в Канищеве дети сбрасывают с крыши дома стул и ведро с краской
Ранее читатели рассказали РЗН. инфо, что инцидент произошел в доме № 4 по улице Бирюзова.
Опубликовано видео, как в Канищеве дети сбрасывают с крыши дома стул и ведро с краской. Ролик опубликовали в Telegram-канале Rzn_life.
Ранее читатели рассказали РЗН. инфо, что инцидент произошел в доме № 4 по улице Бирюзова.
Компания детей в возрасте 8-10 лет забралась на крышу дома. Дети кидали вниз бутылки, стулья, ведра с краской и другие предметы.
Читатели уточнили, что в управляющем компании отказались оформлять заявку за закрытие чердака, так как заявитель не назвал номер квартиры.
Личности детей установлены.