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Опубликовано видео, как в Канищеве дети сбрасывают с крыши дома стул и ведро с краской
Ранее читатели рассказали РЗН. инфо, что инцидент произошел в доме № 4 по улице Бирюзова.

Опубликовано видео, как в Канищеве дети сбрасывают с крыши дома стул и ведро с краской. Ролик опубликовали в Telegram-канале Rzn_life.

Ранее читатели рассказали РЗН. инфо, что инцидент произошел в доме № 4 по улице Бирюзова.

Компания детей в возрасте 8-10 лет забралась на крышу дома. Дети кидали вниз бутылки, стулья, ведра с краской и другие предметы.

Читатели уточнили, что в управляющем компании отказались оформлять заявку за закрытие чердака, так как заявитель не назвал номер квартиры.

Личности детей установлены.