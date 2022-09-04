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В Канищеве дети сбросили с крыши бутылки и ведра с краской
В Рязани на улице Бирюзова, 4 компания детей в возрасте 8-10 лет забралась на крышу дома. Дети кидали вниз бутылки, стулья, ведра с краской и другие предметы. Об этом в воскресенье, 4 сентября, рассказала РЗН. инфо подписчица.

В Рязани на улице Бирюзова, 4 компания детей в возрасте 8-10 лет забралась на крышу дома. Дети кидали вниз бутылки, стулья, ведра с краской и другие предметы. Об этом в воскресенье, 4 сентября, рассказала РЗН. инфо подписчица.

«Получается, что чердак открыт и туда может лазать кто угодно. Я позвонила в управляющую компанию и попросила приехать и закрыть чердак, но диспетчер отказалась оформлять заявку по причине того, что я не стала называть номер квартиры. А самое главное, что ее не пугает, что дети могут упасть, и это очень страшно!» — написала рязанка.