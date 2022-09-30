Опубликовано видео подготовки рязанских мобилизованных в Сельцах

Мобилизованные рязанцы получили экипировку и начали обучение. С ними работают преподаватели десантного училища и инструкторы минобороны.

В пятницу, 30 сентября, в официальных аккаунтах Рязанской области опубликовали видео подготовки рязанских мобилизованных в Сельцах.

Мобилизованные рязанцы получили экипировку и начали обучение. С ними работают преподаватели десантного училища и инструкторы минобороны.

В учебный центр приехали глава региона Павел Малков и замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Они пообщались с бойцами, посмотрели условия размещения и обучения мобилизованных. Малков отметил, что все ранее данные им поручения выполняются. Так, с семьями мобилизованных начали работать кураторы из сотрудников администрации.