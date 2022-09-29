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В Рязани с семьями мобилизованных начали работать кураторы
Кураторами выступают сотрудники администрации — заместители, руководители, специалисты. Они будут собирать вопросы, помогать в юридических и информационных вопросах, медобследовании, оказывать помощь детям и пожилым.

В Рязани с семьями мобилизованных начали работать кураторы. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Соответствующее поручение дал губернатор Павел Малков. Кураторами выступают сотрудники администрации — заместители, руководители, специалисты. Они будут собирать вопросы, помогать в юридических и информационных вопросах, медобследовании, оказывать помощь детям и пожилым.

«Цель кураторов — успокоить людей, передать их потребности профильным руководителям и в конечном итоге решить их вопросы», — написала Сорокина. Она уточнила, что список кураторов будет расширяться, а за одним сотрудником может быть закреплено несколько семей.

В настоящее время в администрации прорабатывают механизм кураторства: специалисты связываются с семьями мобилизованных и лично, и по телефону.