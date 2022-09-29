Замминистра обороны России проверил подготовку рязанцев, призванных из запаса

Генерал-полковник обратил внимание командования на подготовку младшего командирского состава и специалистов по связи.

Замминистра обороны России проверил подготовку рязанцев, призванных из запаса. Об этом пишет ТАСС .

Замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров приехал на полигон ВДВ в Рязанской области. Он проверил, как идет подготовка граждан, призванных из запаса. Занятия на полигоне организовали с учетом опыта, полученного в Сирии и в ходе спецоперации.

Евкуров проинспектировал практические занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также использования средств связи и тренировки по вождению боевых машин.

Генерал-полковник обратил внимание командования на подготовку младшего командирского состава и специалистов по связи.

Также, замминистра обороны проверил условия размещения личного состава и заслушал доклады начальника штаба ВДВ генерала-лейтенанта Анатолия Концевого и начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова полковника Руслана Евкодимова.

Евкурову доложили об организации курса боевой подготовки по разным военно-учетным специальностях, а также рассказали планы по дальнейшему слаживанию призванных из запаса в составе подразделений.