Руководителем аппарата рязанского правительства назначили чиновника из Саратова

Руководителем аппарата рязанского правительства назначили уроженца Саратовской области Романа Цуканова. Об этом сообщил сайт органа власти.
Ранее пост покинул Виталий Игнатенко, который руководил аппаратом правительства с 2019 года.
Как сообщил сайт «Единой России», Цуканов — уроженец Саратовской области. Закончил государственный агроинженерный университет имени Вавилова и Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина, работал в правительстве Саратовской области. Также был замдиректором филиала «Почты России» в Саратовской области. Кроме того, он работал замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области, был секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района города Оренбурга.
Напомним, 21 сентября Павел Малков вступил в должность губернатора Рязанской области. После этого правительство региона в полном составе ушло в отставку.
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