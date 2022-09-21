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Павел Малков вступил в должность губернатора Рязанской области
После оглашения результатов голосования на выборах главы региона Павлу Малкову вручили удостоверение губернатора и должностной знак.

В среду, 21 сентября, в рязанской филармонии прошла церемония инаугурации Павла Малкова.

В мероприятии участвовали полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, почетные граждане Рязанской области Олег Карпов и Евгений Баранкин.

После оглашения результатов голосования на выборах главы региона Павлу Малкову вручили удостоверение губернатора и должностной знак. Политик произнес текст присяги, после чего поблагодарил за совместную работу депутатов, глав администраций районов, лидеров общественного мнения, волонтеров, активистов и других жителей региона.

«Вступление в должность губернатора — для меня большая честь и огромная ответственность за настоящее и будущее региона. Особенно сегодня, когда страна столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые требуют соответствующих решений. Работа в таких условиях — это многократная ответственность. Благодарю за доверие президента России Владимира Путина. Благодарю всех рязанцев, кто голосовал за меня на выборах, за поддержку нашей программы», — сказал Павел Малков.

На церемонии также зачитали приветственные телеграммы от руководителей федеральных органов власти в адрес губернатора Рязанской области.