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Руководитель аппарата рязанского правительства Игнатенко покинул свой пост
Он занимал должность руководителя с 2019 года, а ранее был заместителем руководителя.

Руководитель аппарата рязанского правительства Игнатенко покинул свой пост. Информация о Виталии Игнатенко пропала с сайта регионального правительства.

Он занимал должность руководителя с 2019 года, а ранее был заместителем руководителя.

Напомним, 21 сентября Павел Малков вступил в должность губернатора Рязанской области. После этого правительство региона в полном составе ушло в отставку.