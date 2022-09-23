Руководитель аппарата рязанского правительства Игнатенко покинул свой пост
Он занимал должность руководителя с 2019 года, а ранее был заместителем руководителя.
Руководитель аппарата рязанского правительства Игнатенко покинул свой пост. Информация о Виталии Игнатенко пропала с сайта регионального правительства.
Он занимал должность руководителя с 2019 года, а ранее был заместителем руководителя.
Напомним, 21 сентября Павел Малков вступил в должность губернатора Рязанской области. После этого правительство региона в полном составе ушло в отставку.