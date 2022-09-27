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В Рязанской области осудят президента фонда соцподдержки населения
У него арестовали имущество на сумму более 365 млн рублей.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении президента регионального фонда соцподдержки населения Сергея Антонова. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

Осенью 2020 года обвиняемый, занимая должность президента областного фонда соцподдержки населения через посредника получил незаконно вознаграждение в размере 3,4 миллиона рублей от руководителя фирмы за договор поставки с организацией и приемку оборудования для перевооружения котельной имущественного комплекса ООО «Санаторий «Сосновый бор».

В 2020 году обвиняемый оформил на подставное лицо недвижимость «Соснового бора» стоимостью около 500 миллионов рублей. Он убедил принять членов совета фонда решения, в результате которых размер капитала санатория уменьшился с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей, и продал 100% доли в уставном капитале общества полностью подконтрольной ему фирме. В последующем он планировал растратить имущественный комплекс санатория.

Преступная деятельность фигуранта пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области весной 2021 года.

Мужчину заключили под стражу. У него арестовали имущество на сумму более 365 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное по части 8 статьи 204 УК РФ («Подкуп в особо крупном размере»), а также части 1 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ («Приготовлении к растрате, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере направили в суд»), направили в суд.