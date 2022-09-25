Арестович рассказал, как Украина ответит на частичную мобилизацию в России

По его мнению, в случае, если в России мобилизуют миллион человек, то вооруженным силам Украины «могут понадобиться все».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как отреагируют в стране на частичную мобилизацию в России. По его мнению, в случае, если в России мобилизуют миллион человек, то вооруженным силам Украины «могут понадобиться все».

«Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — сказал Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*.

По словам Арестовича, в целом мобилизационный резерв Украины — 5,5 млн человек.

На Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

*В России внесен в реестр иноагентов.

Напомним, в России президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призовут в общем 300 тысяч резервистов. Минобороны разъяснило, кто войдет в этот состав.

Вопросы по мобилизации можно задать по номеру горячей линии 122. Также работает телеграм-бот «Мобилизация. Рязанская область».