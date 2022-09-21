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Уволенный после скандала саратовский чиновник возглавил рязанский фонд социального развития

Бывший министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев возглавил некоммерческую организацию «Фонд социального развития Рязанской области». Информация об этом опубликована на сайте Rusprofile.

Выскребенцев руководит организацией с 6 сентября.

Ранее он был министром финансов Саратовской области.

Как сообщил сайт sarinform.ru, чиновника уволили после скандала. В мае 2018 года его заметили в пьяном состоянии спящим в машине чиновницы администрации Октябрьского района Саратова Марии Мищенко.

Напомним, в Рязанскую область перешли несколько чиновников из Саратова. Вице-губернатором региона стал экс-руководитель саратовского МФЦ Артем Баранов. Зампредом в рязанском правительстве по экономике стала бывший министр экономики Саратовской области Юлия Швакова. Замминистром культуры Рязанской области назначили Нелли Дашевскую из Саратова.

Фото vzsar.ru