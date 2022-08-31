Замминистра культуры Рязанской области стала Нелли Дашевская из Саратова

Дашевская приступила к своим обязанностям с 29 августа.

Замминистра культуры Рязанской области стала Нелли Дашевская. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Дашевская приступила к своим обязанностям с 29 августа. Она станет курировать отдел координации деятельности учреждений культуры.

Нелли Дашевская закончила Саратовский государственный университет имени Чернышевского, работала хореографом и балетмейстером в Саратове, сотрудничала с театрами республики Коми.

Напомним, о том, что Виталий Попов покинет пост главы регионального минкульта, стало известно в августе. Он сообщил, что станет новым руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.