Артема Бранова назначили вице-губернатором Рязанской области

Бранова на заседании регионального правительства представил врио губернатора Павел Малков.

Артема Бранова назначили вице-губернатором Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Бранова на заседании регионального правительства представил врио губернатора Павел Малков.

Ранее стало известно, что Бранов уволился из Росстата.

Напомним, Артему Бранову 36 лет. Ранее он работал в Саратовской областной больнице, минфине, а после возглавлял региональный МФЦ.