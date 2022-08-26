Саратовской чиновнице Юлии Шваковой поменяли должность в облправительстве
Юлию Швакову освободили от должности заместителя председателя регионального правительства — руководителя представительства правительства Рязанской области. Соответствующие распоряжение врио губернатора опубликовали 26 августа.
Теперь саратовскую чиновницу назначили заместителем председателя правительства Рязанской области по экономике.
Напомним, что Швакова вступила в должность зампреда рязанского правительства 25 июля.
Ранее пост представителя правительства Рязанской области в Москве занимал Роман Петряев, который 14 июля его покинул.