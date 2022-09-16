Решетник во второй раз не сдержал обещание открыть третью полосу на Северной окружной

Минтранс заявил, что движение продолжится по двум полосам.

Министр транспорта Вадим Решетник во второй раз не сдержал обещание открыть третью полосу на Северной окружной дороге. В пятницу, 16 сентября, минтранс заявил, что движение продолжается по двум полосам.

«Протяженность перекрытого участка составляет 1,5 км. По мере укладки слоев асфальтобетона будем сокращать его протяженность. Планируем открыть участок дороги полностью в течение сентября. Данная мера позволит обеспечить проезд по трем полосам», — говорится в сообщении.

5 сентября на пресс-конференции с журналистами Решетник заявлял, что третью полосу откроют через неделю. Ранее политик обещал это сделать до сентября.