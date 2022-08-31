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Решетник не сдержал обещание открыть третью полосу на Северной окружной до сентября
Минтранс заявил, что открытие дороги откладывается.

Министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник не сдержал обещание открыть третью полосу на Северной окружной дороге до сентября. В среду, 31 августа, минтранс заявил, что открытие дороги откладывается.

«В настоящее время на Северной окружной движение организовали по двум полосам. Протяженность перекрытого участка составляет 1,5 км. По мере укладки слоев асфальтобетона будем сокращать его протяженность. Планируем открыть участок дороги полностью в течение сентября. Данная мера позволит обеспечить проезд по трем полосам», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа на пресс-конференции для одного СМИ чиновник заявил, что три полосы движения откроют через 2-3 недели. Ранее врио губернатора Павле Малков публично объявил Решетнику выговор.