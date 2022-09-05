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Вадим Решетник объяснил, почему не сдержал обещание открыть третью полосу на Северной окружной к сентябрю
Министр транспорта уточнил, что работа дорожника не так проста, как кажется.

На Северной окружной третью полосу планируют открыть через неделю. Об этом в понедельник, 5 сентября, в ходе пресс-конференции заявил министра транспорта Рязанской области Вадим Решетник.

Министр транспорта уточнил, что работа дорожника не так проста, как кажется.

«При прокладке очередной дорожной канализации наклонным бурением возникла проблема. Нам пришлось от этой идеи отказаться. Сейчас со стороны Канищева формируется нижний слой основания. Мы рассчитываем через неделю запустить третью полосу в ту сторону», — рассказал Решетник.