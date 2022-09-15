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Стало известно новое место работы бывшего вице-губернатор Рязанской области Игоря Грекова

Стало известно новое место работы бывшего вице-губернатор Рязанской области Игоря Грекова. Информация об этом появилась в отзыве научного консультанта на диссертацию бывшего чиновника.

Отмечается, что с февраля 2021 года и по настоящее время Греков работает в должности советника по общим вопросам в Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник».

Напомним, с сентября 2017 по январь 2021 года Греков занимал пост вице-губернатора Рязанской области. Его увольнение было связано со скандалом. На пресс конференции президента Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России. После этого личностью рязанского вице-губернатора заинтересовались федеральные СМИ. В итоге стало известно о судимости чиновника.