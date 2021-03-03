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Прокуратура подтвердила погашенную судимость Игоря Грекова
Сообщается, что Греков предоставил ложные сведения при назначении на должность вице-губернатора Рязанской области. На тот момент у него была погашенная судимость. «По данному факту прокуратурой области губернатору Рязанской области внесено представление. От замещаемой должности Греков освобожден по собственному желанию», — говорится в ответе на запрос.

Рязанская прокуратура подтвердила погашенную судимость бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Об этом надзорный орган сообщил в ответ на запрос редакции РЗН.инфо.

Сообщается, что Греков предоставил ложные сведения при назначении на должность вице-губернатора Рязанской области. Он не сообщил, что у него была погашенная судимость.

«По данному факту прокуратурой области губернатору Рязанской области внесено представление. От замещаемой должности Греков освобожден по собственному желанию», — говорится в ответе на запрос.

Ранее официальная версия руководства Рязанской области была иной. О предписании прокуратуры не сообщалось. Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов заявлял, что Греков оставил должность из-за перехода на другую работу, не связанную с государственной службой.

Напомним, в декабре на пресс-конференции с Владимиром Путиным рязанские журналисты попросили для Грекова награду Героя России за спасение людей на пожаре в Скопинском районе. После этого личностью рязанского вице-губернатора заинтересовались федеральные СМИ, которые сообщили о судимости чиновника.

После отставки Грекова, регион стали покидать и другие выходцы из Ростова-на-Дону. Советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев, замначальника горуправления энергетики и ЖКХ Иван Нелин.

Ранее из-за уголовного дела должности лишился первый заместитель мэра Рязани Сергей Пашкевич. Однако еще один ростовчанин — вице-мэр Владимир Бурмистров продолжает оставаться на своей должности.