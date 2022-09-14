Мать пострадавшего в ДТП со «скорой» подростка рассказала о его состоянии

Напомним, авария случилась накануне во вторник, 13 сентября, на улице Станкозаводской.

Стало известно состояние пострадавшего в ДТП со скорой 16-летнего подростка. Об этом в среду, 14 сентября, РЗН. инфо рассказала мать подростка.

«Сын в крайне тяжелом состоянии. У него много травм- ушиб легких, гематома субдуральная, перелом шейки бедра и таза… Шесть часов длилась операция и пока неизвестность…», — сообщила она.

Мать подростка подчеркнула, что полиция занимается расследованием. Про водителя, который в момент ДТП находился за рулем собеседница ничего не знает.

Напомним, что ДТП произошло 13 сентября на улице Станкозаводской. Позже мать сбитого подростка рассказала подробности ДТП.