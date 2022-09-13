В Рязани автомобиль скорой сбил 16-летнего номинанта благотворительной премии

Авария произошла на улице Станкозаводской во вторник, 13 сентября.

В Рязани автомобиль скорой сбил 16-летнего номинанта благотворительной премии Beryozka Максима Ланового. Об этом сообщили в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» .

Авария произошла в районе дома № 8 по улице Станкозаводской во вторник, 13 сентября, в 18:15.

По информации из источника, участник номинации «Ребенок года» ехал на велосипеде Stels в сторону музыкальной школы в Недостоеве. Отмечается, что мальчик госпитализирован в ОКБ с многочисленными травмами. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Авторы публикации попросили откликнуться очевидцев аварии.

Позже в полиции рассказали подробности произошедшего.