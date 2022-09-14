Мать сбитого в Рязани подростка рассказала подробности ДТП

Мать 16-летнего мальчика, которого сбили в Рязани на улице Станкозаводской, рассказала подробности ДТП. Об этом она написала «ВКонтакте».
Женщина сообщила, что мальчика сбила скорая, проехавшая перекресток без мигалок и спецсигналов на красный свет.
«Я знаю этот перекресток и многим автолюбителям он знаком. Направление с улицы Бирюзова в сторону улицы Магистральной. Перекресток на Станкозавод. Тут быстрый светофор и многие завершают свой маневр на желтый свет», — отметила мать пострадавшего.
По ее словам, скорая ехала на высокой скорости, чтобы проскочить перекресток.
«Очень ребята домой торопились. Эта машина из Рыбного. По словам полиции, мед. работники выполнили свое задание и ветром летели отдыхать», — говорится в посте.
Женщина подчеркнула, что подросток пересекал дорогу по «зебре» на зеленый свет.
«Посмотрите, как ему было больно! Это же надо … на красный, не видя в светлое время суток людей! И сразу куда-то исчез видео регистратор со скорой. Со спец. машины», — добавила автор сообщения.
Она также приложила к посту разговор с очевидцем, который подтвердил, что скорая ехала на красный свет и сбил мальчика, ехавшего на зеленый сигнал на велосипеде.
Напомним, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.