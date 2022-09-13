Рязанцы рассказали о скачке напряжения в домах перед пожаром в школе № 7

Возгорание случилось в понедельник, 12 сентября.

Рязанцы рассказали о скачке напряжения в соседних домах со школой № 7. Об этом РЗН. инфо сообщили местные жители.

По словам читателей, скачок случился непосредственно перед пожаром. Отмечается, что у некоторых рязанцев сгорела бытовая техника, работавшая в данный момент.

Напомним, возгорание в рязанской школе № 7 произошло в понедельник, 12 сентября. В учреждении отменили занятия. По словам мэра города, дежурные классы сделали в лицее № 4. Прокуратура организовала проверку.