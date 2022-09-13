Сорокина провела выездное совещание в рязанской школе № 7

Ранее в учреждении случился пожар.

Мэр Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание в рязанской школе № 7. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы горадминистрации, в учреждении приостановили учебный процесс. Дежурные классы организовали в лицее № 4. «После перераспределения ресурсов и проведения проверки Роспотребнадзором его возобновят», — сообщила Сорокина.

Также, как рассказала глава администрации, управление образование подготовит смету для проведения ремонта. «Поручила предусмотреть в ней дополнительные меры пожарной безопасности», — описала мэр.

Напомним, возгорание в школе № 7 случилось вечером в понедельник, 12 сентября. Огонь повредил кабинет химии и коридор.