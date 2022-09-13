Прокуратура организовала проверку после пожара в рязанской школе № 7

Возгорание случилось в понедельник, 12 сентября.

Прокуратура организовала проверку после пожара в рязанской школе № 7. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По предварительной информации, сообщение о возгорании поступило в понедельник, 12 сентября, в 20:46. По прибытию пожарных горел кабинет на первом этаже. Огонь ликвидировали к 21:10. Пострадавших нет, причины устанавливаются.

Проверку поручили прокурору Советского района Рязани. Будут установлены все обстоятельства случившегося, дадут оценку соблюдению требований законов о противопожарной безопасности, а также действиям должностных лиц.

«По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в органе.

В школе отменили учебные занятия.