«КП-Рязань»: полицейский, попавший в ДТП с участием Светланы Подоль, нарушил ПДД

Авария произошла во вторник, 13 сентября.

В действиях водителя полицейской «ГАЗели», попавшей в ДТП с участием Mercedes директора ЖФК «Рязань-ВДВ» Светланы Подоль, усмотрели нарушение ПДД. Документ опубликовал портал «КП-Рязань».

СМИ выложило фото определения о возбуждении административного дела и проведении расследования. По мнению инспектора, нарушен пункт 3.1 Правил дорожного движения.

Напомним, директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль попала в ДТП во вторник, 13 сентября. Она отказалась от госпитализации. Также в полиции рассказали подробности аварии.

Фото: «КП-Рязань»