Опубликованы подробности ДТП с участием директора ЖФК «Рязань-ВДВ» Светланы Подоль

На Куйбышевском шоссе Mercedes столкнулся со служебной машиной полиции. Об этом сообщили в УМВД.

Во вторник, 13 сентября, на трассе М-5 в черте Рязани произошло столкновение служебного автомобиля полиции «ГАЗ 2705», который двигался со специальными свето-звуковыми сигналами и Mercedes-Benz GLE 400.

За рулем легковой машины находилась 55-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, проводится проверка.

По данным РЗН. инфо, речь идет о директоре ЖФК «Рязань-ВДВ», которая отказалась от госпитализации после аварии.