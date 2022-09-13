Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль попала в аварию

Данных о ее состоянии нет.

Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль попала в аварию на Куйбышевском шоссе. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в клубе.

Информацию о ее состоянии предоставить отказались. Позже стало известно, что она отказалась от госпитализации.

Отметим, что Светлана Подоль возглавила клуб в 2018 году. При ней ЖФК «Рязань-ВДВ» стал чемпионом России и избежал ликвидации.

Она является родной сестрой крупного рязанского бизнесмена Станислава Подоля. Предприниматель руководит АМК «Рязанский».