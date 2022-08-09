Солдату из рязанской части, получившему штамп о предательстве, предложили заменить военный билет

Об этом заявил его адвокат Максим Гребенюк.

Контрактника Захара Кукареко, получившего «штамп о предательстве» за отказ от участия в спецоперации на Украине, попросили прийти в комиссариат для замены военного билета. Об этом заявил его адвокат Максим Гребенюк в Telegram-канале «Военный омбудсмен» во вторник, 9 августа.

По словам защитника, Кукареко позвонили из военкомата и попросили прийти с фотографиями для замены документа. Адвокат отметил, что просьба поступила из части, где бывший контрактник проходил службу.

«Не, ребят, так не пойдет. Хотите у нас предмет спора забрать? С таким же успехом можно было военник потерять, а потом восстановить чистеньким. А вы потом дальше будете такие клейма ставить?» — отметил Гребенюк.

Адвокат подчеркнул, что документ будет заменен только после того, как суд аннулирует штамп. «Плюс моралочка к вам прилетит, готовьтесь», — предупредил Гребенюк.

Напомним, Захар Кукареко заключил контракт на службу в рязанском полку ВДВ 28 февраля. Он отказался от участия в спецоперации в ЛДНР и Украине. За это ему поставили метку о том, что «он склонен к предательству, лжи и обману из-за отказа в участии СВО». Из-за этого штампа Кукареко не мог устроиться на работу. Рязанская военная прокуратура бывшего контрактника поддержала.