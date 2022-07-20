В Рязани суд над военным, получившим штамп из-за отказа от участия в спецоперации, пройдет без журналистов

Решение приняли в среду, 20 июля.

В Рязани суд над военным, получившим штамп о предательстве из-за отказа от участия в спецоперации, пройдет без журналистов. Такое решение в среду, 20 июля, приняли в гарнизонном суде.

Житель Брянска Захар Кукареко рассказал РЗН. инфо, что проходил службу по призыву с 2020 по 2021 годы в войсках связи в Чехове. 28 февраля рядовой заключил контракт на службу в рязанском полку ВДВ. Кукареко уволили после того, как он отказался от участия в спецоперации в ЛДНР и Украине.

Он рассказал, что в военном билете ему поставили штамп, что «он склонен к предательству, лжи и обману из-за отказа в участии СВО». Кукареко пытался устроиться на работу в МЧС, однако ему отказали из-за штампа. В ходе заседания ответчик, который представлял командира 137-го рязанского десантного полка, подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Суд его поддержал.